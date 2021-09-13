Нова глава Місії України при НАТО зустрілася зі Столтенбергом

Нова глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко зустрілася з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися поглибити співпрацю між Україною та блоком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter української місії при НАТО.
Галібаренко подякувала Столтенбергу за зустріч, яка відбулася в її перший робочий день в офісі української місії при НАТО.
"Домовилися разом працювати над поглибленням співпраці між Україною і НАТО", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою місії при НАТО наприкінці липня поточного року.
Зазначимо, роком раніше президент звільнив Галібаренко з посади посла України у Великій Британії, призначивши на цю посаду колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка.