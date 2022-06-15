Нова формула розмитнення авто, скасування збору до ПФУ та держреєстрація в Дїї: що пропонує уряд

Нова формула розмитнення авто

Кабінет міністрів пропонує змінити існуючу систему оподаткування легкових автомобілів шляхом впровадження нової формули розмитнення, відповідно до якої не буде братись до уваги вартість транспортного засобу. Формула розрахунку складатиметься з наступних показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.

Скасування збору до ПФУ

Документом пропонується виключити з переліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

Держреєстрація через Дію

Згідно з проектом, митне оформлення легкових автомобілів для їх вільного обігу на території України, здійснюється митними органами на підставі електронної митної декларації, яка подається декларантом через Єдиний державний веб- портал електронних послуг.

Крім того, замовлення послуг з державної реєстрації та перереєстрації автомобілів легкових здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Пропонується визначити, що сертифікація легкових автомобілів, ввезених на митну територію України для вільного обігу, є добровільною та може здійснюватися за бажанням особи, що ввозить такий транспортний засіб.