Нова економічна стратегія. Українці отримають безповоротні гранти на бізнес

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, стратегія передбачає кілька програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних.

"Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватися через "Дію" у формі бізнес-плану, що розглядатиметься незалежними оцінювачами-підприємцями. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах "5-7-9". Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць", - зазначив він.

За його словами, безповоротні гранти також виділятимуть на розвиток переробних підприємств - деревообробка, меблеве виробництво, виробництво одягу або фурнітури, будівельних матеріалів, аграрна переробка і т.д. Грант можна буде витратити на покупку обладнання.

В аграрному секторі ці кошти можна буде витратити на висадку нових фруктових і ягідних садів і на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари.

"Зараз передбачаємо будівництво до 3 тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції і ціни", - додав прем'єр.