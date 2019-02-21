Новак спрогнозував, коли відмовляться від лівих поворотів на трасах

Фото: Славомир Новак (РБК-Україна)

Новак заявив про необхідність будівництва розв'язок

В Україні можуть відмовитися від лівих поворотів на трасах державного і міжнародного значення після того, як буде збудовано достатню кількість розв'язок. Про це розповів керівник "Укравтодору" Славомір Новак, передає РБК-Україна з посиланням на УНИАН.

За його словами, від поворотів ліворуч відмовляться, коли буде достатньо коштів для будівництва розв'язок.

"Є вибір: або закриваємо дороги, приймаємо рішення, або залишаємо як є. Звичайно, повинні поступово будувати розв'язки", - додав Новак.

Нагадаємо, раніше Новак зазначив, що проїзд першою платною дорогою в Україні зі Львова до Краковця може коштувати 2-3 гривні за кілометр. За його словами, будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році. Він також зазначив, що при розрахунку вартості проїзду в якості орієнтира будуть європейські ціни.

До цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що фінансову допомогу Європейського союзу направлять на будівництво доріг між Маріуполем і Херсоном.

"Таким чином, ми логічно продовжимо и зв'яжемо всі наші морські порти з "Go Highway" і транспортним кордоном в Європейський союз", - додав він.