ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новичок УПЛ стремится играть домашние матчи в родном городе: официальное заявление

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 16 ноября 2022 16:34
Новичок УПЛ стремится играть домашние матчи в родном городе: официальное заявление Фото: "Кривбасс" вскоре может вернуться в Кривой Рог (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

О намерениях вернуться на домашний стадион заявил новичок сезона в украинской Премьер-лиге – криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Красно-белые" устали быть номинальными хозяевами на стадионах в Киеве и Львове. Криворожцы хотят получить право на проведение поединков в родном городе.

"Наши славные бойцы ВСУ шаг за шагом отвоевывают каждый метр территории Украины. Поэтому футбол постепенно должен возвращаться на свои родные стадионы. Мы безгранично скучаем по своим болельщикам, родному городу, поэтому уверены, что "Кривбасс" должен играть дома, в родном Кривом Роге" , – говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне команда Юрия Вернидуба провела 5 условно домашних матчей. В четырех из них криворожцы "хозяйничали" на столичном НСК "Олимпийский", а еще один поединок они сыграли на львовской "Украине".

Ранее в родные города вернулись "Черноморец" и "Александрия". Возвращение обеих команд в родные города стали возможны после решения исполкома футбольной ассоциации внести изменения в регламент соревнований. Согласно им, хозяевам достаточно получить разрешение местных военных администраций для матчей дома.

К слову, украинская Премьер-лига выбрала лучших игрока и тренера в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму