Новичок УПЛ стремится играть домашние матчи в родном городе: официальное заявление

О намерениях вернуться на домашний стадион заявил новичок сезона в украинской Премьер-лиге – криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Красно-белые" устали быть номинальными хозяевами на стадионах в Киеве и Львове. Криворожцы хотят получить право на проведение поединков в родном городе.

"Наши славные бойцы ВСУ шаг за шагом отвоевывают каждый метр территории Украины. Поэтому футбол постепенно должен возвращаться на свои родные стадионы. Мы безгранично скучаем по своим болельщикам, родному городу, поэтому уверены, что "Кривбасс" должен играть дома, в родном Кривом Роге" , – говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне команда Юрия Вернидуба провела 5 условно домашних матчей. В четырех из них криворожцы "хозяйничали" на столичном НСК "Олимпийский", а еще один поединок они сыграли на львовской "Украине".

Ранее в родные города вернулись "Черноморец" и "Александрия". Возвращение обеих команд в родные города стали возможны после решения исполкома футбольной ассоциации внести изменения в регламент соревнований. Согласно им, хозяевам достаточно получить разрешение местных военных администраций для матчей дома.