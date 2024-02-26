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Аллей-уп с классным данком не спас "Вашингтон" от поражения: момент дня в НБА

Вашингтон, Понедельник 26 февраля 2024 11:55
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Аллей-уп с классным данком не спас "Вашингтон" от поражения: момент дня в НБА Фото: Ришон Холмс набрал 11 очков против "Кавальерс" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Вашингтон Уизардс" Ришон Холмс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Кливлендом". На финише атаки "Уизардс" он получил наброс Батлера и эффектно уложил в корзину одной правой.

Стараний Холмса и компании не хватило для общего успеха "Вашингтона". Гости сумели одержать победу (114:105) и закрепились на второй строчке Восточной конференции НБА. Тем временем "Уизардс" – на предпоследней позиции.

Самым результативным в поединке стал защитник "Вашингтона" Джордан Пул. Он набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Холмс добавил в копилку хозяев еще 11 пунктов.

Кто такой Ришон Холмс

Уроженец штата Иллинойс, на студенческом уровне выступал за "Морейн-Вэлли" и "Боулинг Грин Фалконс". Выбран "Филадельфией" под 37-м номером драфта НБА-2015.

Подписал контракт с Севенти Сиксерс после выступлений в Летней лиге ассоциации. Провел в Пенсильвании три сезона, периодически играл за фарм-клуб – "Делавэр". После года в составе "Финикса" оказался в рядах "Сакраменто". Там отыграл 4 сезона и летом прошлого года вместе с Оливье-Максенсом Проспером был обменен в "Даллас".

В начале февраля переехал в столицу в обмен на Дэниэла Гэффорда. Также может закрыть позицию тяжелого форварда.

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