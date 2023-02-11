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Новичок "Рейнджерс" с дебютной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Нью-Йорк, Суббота 11 февраля 2023 11:28
Новичок "Рейнджерс" с дебютной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Владимир Тарасенко (в центре) – странный герой игрового дня (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Нью-Йорк Рейнджерс" Владимир Тарасенко лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Сильнейшая лига мира продолжила демонстрировать непонятные сантименты к представителям страны-агрессора. Новичок "Рейнджерс" оказался наверху топ-3 звезд, хотя забросил лишь одну шайбу в сверхрезультативном матче.

Тарасенко открыл счет в противостоянии нью-йоркцев с "Сиэтлом" (6:3). Уже на 3-й минуте он перед воротами замкнул передачу соотечественника Панарина с правого края. Другие "синерубашечники" – Какко, Крайдер, Линдгрен и Трочек – набрали по 2 пункта по итогам матча против "Кракен".

Более того, лучше Тарасенко выступили и другие звезды. Защитник "Питтсбурга" Пьер-Оливье Жозеф оформил дубль и отдал ассист в выездном поединке с "Анахаймом" (6:3). В свою очередь центрфорвард "Торонто" Джон Таварес забросил две шайбы "Коламбусу" на выезде (3:0).

Среди триумфаторов вечера 10 февраля в плей-офф сезона уверенно проходят "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Торонто". "Чикаго" же перестрелял "Аризону" в битве аутсайдеров Центрального дивизиона (4:3 ОТ). Центральный матч грядущего игрового дня – противостояние "Бостона" и "Вашингтона".

К слову, накануне форвард "Ванкувера" Петтерссон возглавил хит-парад звезд с дублем против "Нью-Йорк Айлендерс".

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