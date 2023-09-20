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Новичок баскетбольной Суперлиги подписал второго американца за неделю: что известно

Фото: Трентон Клэйтон (слева) в чемпионате Финляндии (sisasuomenlehti.fi)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный клуб "Ровно" отрапортовал о переходе центрового Трентона Клэйтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний американец стал очередным новичком команды перед дебютом в Суперлиге. Он составит компанию своему соотечественнику Илайдже Джойнеру, которого "Ровно" подписал на прошлой неделе.

Клэйтон – настоящий баскетбольный пилигрим. За его плечами выступления в Азербайджане, Аргентине, Португалии, Сальвадоре и Финляндии. Сезон 2022/23 отыграл за азербайджанский "Зирве", где набирал в среднем 6.8 очков и делал 3.8 подбора за 16 минут на паркете.

На университетском уровне Клэйтон защищал цвета "Питтсбург Стэйт". Средние цифры в выпускной год – 8 очков, 4 подбора за 20 минут в игре. На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд, поэтому начал профессиональную карьеру за пределами родины.

Что известно о "Ровно"

Основанный в 2017 году баскетбольный клуб. В структуру входят мужская и женская команды, а глобальная задача – построение "пирамиды" с детскими, юношескими, студенческими и любительскими коллективами.

В Высшей лиге ровенчане дебютировали с 4-го места в сезоне 2017/18. В последующих сезонах "Ровно" трижды завоевал "серебро" чемпионата. Золотые медали по итогам кампании 2022/23 выиграли в борьбе с криворожским "Кривбассом". Этим летом приняли приглашение ФБУ к выступлениям в Суперлиге.

Президент – культовый баскетболист 00-х Сергей Лищук. Он защищал цвета "Пульсара", "Химика", "Азовмаша", испанских "Валенсии" и "Мурсии", а на драфте НБА-2004 "Мемфис" выбрал украинца под 49-м номером.

К слову, ранее украинец Семерич подписал контракт с "Монако" на два года.

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