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Новички УПЛ расписали ничью в матче с нереализованным пенальти

Фото: Владислав Лупашко не смог переиграть свою бывшую команду (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" на стадионе "Украина" принимали "Ингулец" из Петрового в первой очной встрече на элитном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Карпаты" – "Ингулец" – 0:0

Незабитый пенальти: Невес ("Карпаты"), 82 (вратарь)

В прошлом сезоне соперники встречались друг с другом в чемпионате Первой лиги. Тогда дважды победили подопечные Владислава Лупашко, которыми были игроки "Ингульца". Но летом специалист вместе с тренерским штабом перебрался во Львов и теперь проводил игру против своей бывшей команды.

Этот матч сложно назвать образцом современного футбола, даже по меркам УПЛ. Команды играли практически без моментов. В первом тайме вспомнить можно только удар игрока гостей Малыша, который пробил головой после фланговой передачи, но мяч попал в штангу.

После перерыва "Карпаты" заиграли активнее. Впрочем, сумели создать только одну действительно опасную атаку. Чачуа отдал "долг" соперникам, также проверив на прочность стойку их ворот.

А за 10 минут до конца основного времени хозяева упустили свой почти стопроцентный шанс. Шершень сбил Бруниньо в штрафной. Судья, тщательно проверив эпизод, указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Невес и не смог переиграть голкипера "Ингульца" Паламарчука. В оставшееся время львовяне провели по инерции еще несколько атак. Но безрезультатно.

Гостевая ничья не позволила подопечным Василия Кобина оставить последнее место в УПЛ, где они находятся, имея в активе 5 очков. У "Карпат" 9 пунктов, они 10-е.

Ранее в УПЛ "Черноморец" благодаря пополнению из США дожал "Оболонь".

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