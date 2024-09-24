Новая Зеландия ввела новые санкции против России за войну в Украине

"Продолжающаяся незаконная агрессивная война России против Украины - это посягательство на порядок, основанный на правилах", - заявил он.

Министр подчеркнул, что оккупация Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу ядерной безопасности, и призвал Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Новые санкции затронут пять физических и шесть юридических лиц, причастных к поддержке вторжения.

"Санкции в отношении белорусских актеров представляют собой совместные усилия с нашими единомышленниками - международными партнерами, направленные на осуждение и привлечение к ответственности тех, кто поддерживает незаконные действия России", - добавил министр.

Питерс отметил, что Новая Зеландия действует в координации с международными партнерами, присоединившись к более чем 35 странам, которые также вводят меры против тех, кто содействует российской агрессии.

С момента принятия закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия уже ввела санкции против более 1700 физических и юридических лиц, а также установила ряд торговых ограничений.