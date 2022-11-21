Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ и Беларуси: подробности

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и Беларуси. Также под ограничения попали предприятия нефтегазового и сталелитейного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Новой Зеландии Нанае Махуты.
"Новая Зеландия впервые выступила против власти и олигархов России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции", - заявила глава МИД.
По ее словам, дальнейшие санкции сейчас направлены против 22 членов элиты, оказывающих поддержку незаконному вторжению в Украину и вознагражденных за свою лояльность богатством и влиянием.
Под санкции попали дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями), глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями)
Махута пояснила, что под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.
"Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз суверенитета Украины и человеческих жертв этой незаконной войны", - добавила глава МИД Новой Зеландии.
Напомним, что министр обороны Новой Зеландии посетил Украину и встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
Новая Зеландия направит еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.
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