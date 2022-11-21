Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ и Беларуси: подробности

"Новая Зеландия впервые выступила против власти и олигархов России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции", - заявила глава МИД.

По ее словам, дальнейшие санкции сейчас направлены против 22 членов элиты, оказывающих поддержку незаконному вторжению в Украину и вознагражденных за свою лояльность богатством и влиянием.

Под санкции попали дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями), глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями)

Махута пояснила, что под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.

"Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз суверенитета Украины и человеческих жертв этой незаконной войны", - добавила глава МИД Новой Зеландии.