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Новая Зеландия ввела санкции против РФ за похищение детей и кибератаки

15:36 08.08.2026 Сб
2 мин
В общей сложности Веллингтон санкционировал уже более 2000 человек, компаний и судов
aimg Валерия Абабина
Фото: Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ (getty images)

Новая Зеландия ввела новейшие санкции против приверженцев войны РФ. Под ограничения подпали 33 физических и юридических лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Новой Зеландии.

Против кого направлены санкции

О новом пакете объявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. Ограничения коснулись 33 физических и юридических лиц.

Отдельный акцент сделан на киберпреступниках, а также на тех, кто причастен к принудительному переселению, похищению и "перевоспитанию" украинских детей.

"Детей никогда не следует использовать как орудие войны. Новая Зеландия по-прежнему глубоко озабочена попытками похищения и перевоспитания украинских детей с помощью принудительных государственных программ", - заявил Питерс.

Киберугрозы и пропаганда

Пакет также предусматривает санкции против злонамеренных киберсубъектов и тех, кто поддерживает создание и распространение антиукраинской пропаганды, направленной на легитимизацию войны РФ.

"Деятельность, осуществляемая по клавиатуре, может иметь реальные последствия. Киберсубъекты все чаще используются для сбора разведывательных данных, избегания санкций и препятствования деятельности тех, кто противостоит агрессии России", - подчеркнул министр.

Кто еще в списке

Санкции также касаются тех, кто вносит вклад в военно-промышленный комплекс России, российских политических деятелей, а также поддерживающих вторжение Москвы субъектов из КНДР и Ирана.

В целом с момента вступления в силу Закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 2000 физических, юридических лиц и судов. Нынешний пакет стал уже 36 раундом санкций страны против РФ.

Напомним, тема принудительного вывоза украинских детей в Россию остается одной из самых острых.

Международный уголовный суд в Гааге еще в 2023 году выдал ордера на арест российского дикторора Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – именно из-за незаконной депортации детей с оккупированных территорий.

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