Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России: подробности

"Сегодня мы накладываем санкции на 14 человек и семь организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, управляемые Россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - заявила глава МИД Новой Зеландии.

По словам Махуты, в санкции попали руководители и акционеры компаний, занимающихся выработкой ракет и оружия. В то же время ограничения коснулись и "неонацистских военизированных группировок", связанных с "ПВК Вагенра".

Не обошли санкции и российские каналы дезинформации. Речь идет и о пропагандистском издании NewsFront.

Как отметила министр, Россия несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международного права.

"Новая Зеландия особенно озабочена недавними нападениями России на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в городах по всей Украине", - добавила министр.