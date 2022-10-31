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Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России: подробности

Фото: Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении дополнительных санкций против России. В список ограничений попали 14 человек и 7 организаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на One News.

"Сегодня мы накладываем санкции на 14 человек и семь организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, управляемые Россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - заявила глава МИД Новой Зеландии.

По словам Махуты, в санкции попали руководители и акционеры компаний, занимающихся выработкой ракет и оружия. В то же время ограничения коснулись и "неонацистских военизированных группировок", связанных с "ПВК Вагенра".

Не обошли санкции и российские каналы дезинформации. Речь идет и о пропагандистском издании NewsFront.

Как отметила министр, Россия несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международного права.

"Новая Зеландия особенно озабочена недавними нападениями России на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в городах по всей Украине", - добавила министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Европейском союзе назвали условие размораживания 300 млрд евро Центробанка России.

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