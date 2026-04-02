Новая тактика ударов дронами РФ: ISW предостерег об опасности и сравнил с Ираном

Как отмечает ISW, Россия применяет новую тактику массированных атак, заключающуюся в сочетании большого ночного удара с аналогичной масштабной атакой днем,

Такой вывод аналитики озвучили после новой массированной дроновой атаки по Украине, во время которой с вечера 31 марта до вечера 1 апреля 2026 года Россия запустила по Украине более 700 ударных беспилотников.

На инфографике, которая демонстрирует российские массированные атаки за последний год, видно, что удар 31 марта - 1 апреля также был одним из самых масштабных, хотя и без применения ракет.

Инфографика: ISW

"Россия может стремиться к тому, чтобы дневная серия ударов была более направлена на гражданское население и инфраструктуру, включая общественные и открытые пространства, особенно с наступлением более теплой погоды, когда больше украинцев находятся на улице", - говорится в отчете.

Аналитики выделяют два главных риска новой тактики:

"Бесконечные" налеты дронов могут притупить чувствительность украинцев к дневным ударам, что повышает риск ущерба среди гражданского населения;

Частые дневные удары заставляют людей прятаться, что нарушает повседневную жизнь и негативно влияет на экономику.

Также американские аналитики провели параллели между действиями россиян и их союзника на Ближнем Востоке - Ирана.

В ISW отмечают, что тактика РФ частично повторяет подход Ирана.

"Новая тактика России относительно длительных ночных и дневных ударов отражает аспекты того, как Иран сейчас запускает залпы беспилотников и ракет по Израилю и Персидскому заливу", - отмечается в отчете.

Цель похожа: заставить гражданское население постоянно искать укрытие и поддерживать страну в состоянии высокой боевой готовности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля подтвердила подобную активность Ирана, направленную на дестабилизацию внутренней обстановки.