Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Новая тактика ударов дронами РФ: ISW предостерег об опасности и сравнил с Ираном

13:40 02.04.2026 Чт
3 мин
Бесконечные налеты дронов могут притупить чувствительность украинцев
aimg Ирина Глухова
Фото: Россия перешла к новой тактике и комбинирует массированные ночные атаки с дневными (t.me/dsns_telegram)

Россия начала комбинировать массированные ночные атаки с дневными, чтобы нанести больше вреда гражданскому населению. Такую же тактику использует Иран для атак по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечает ISW, Россия применяет новую тактику массированных атак, заключающуюся в сочетании большого ночного удара с аналогичной масштабной атакой днем,

Такой вывод аналитики озвучили после новой массированной дроновой атаки по Украине, во время которой с вечера 31 марта до вечера 1 апреля 2026 года Россия запустила по Украине более 700 ударных беспилотников.

На инфографике, которая демонстрирует российские массированные атаки за последний год, видно, что удар 31 марта - 1 апреля также был одним из самых масштабных, хотя и без применения ракет.

Инфографика: ISW

"Россия может стремиться к тому, чтобы дневная серия ударов была более направлена на гражданское население и инфраструктуру, включая общественные и открытые пространства, особенно с наступлением более теплой погоды, когда больше украинцев находятся на улице", - говорится в отчете.

Аналитики выделяют два главных риска новой тактики:

  • "Бесконечные" налеты дронов могут притупить чувствительность украинцев к дневным ударам, что повышает риск ущерба среди гражданского населения;
  • Частые дневные удары заставляют людей прятаться, что нарушает повседневную жизнь и негативно влияет на экономику.

Также американские аналитики провели параллели между действиями россиян и их союзника на Ближнем Востоке - Ирана.

В ISW отмечают, что тактика РФ частично повторяет подход Ирана.

"Новая тактика России относительно длительных ночных и дневных ударов отражает аспекты того, как Иран сейчас запускает залпы беспилотников и ракет по Израилю и Персидскому заливу", - отмечается в отчете.

Цель похожа: заставить гражданское население постоянно искать укрытие и поддерживать страну в состоянии высокой боевой готовности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля подтвердила подобную активность Ирана, направленную на дестабилизацию внутренней обстановки.

Атака на Украину 1 апреля

Напомним, в ночь на 1 апреля российские войска осуществили массированную атаку дронами по Украине - взрывы прогремели в Луцке, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Кривом Роге.

В Луцке был уничтожен терминал "Новой почты", а в Хмельницком в результате удара возник пожар на промышленном объекте.

По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 339 беспилотников различных типов, из которых 298 были уничтожены, однако зафиксированы и попадания.

После этого Россия продолжила атаки днем, запустив сотни "Шахедов" по центральным и западным регионам - в частности дроны фиксировали даже на Закарпатье, что случается редко.

Под ударами оказались энергетические объекты, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.

В Черкасской области во время дневной атаки погибли четыре человека.

Также "Укрзализныця" предупредила о массовых задержках поездов из-за обстрелов.

Всего за сутки враг выпустил более 700 дронов, из которых 345 были сбиты или подавлены силами ПВО.

