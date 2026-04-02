Новая тактика ударов дронами РФ: ISW предостерег об опасности и сравнил с Ираном

Россия начала комбинировать массированные ночные атаки с дневными, чтобы нанести больше вреда гражданскому населению. Такую же тактику использует Иран для атак по Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечает ISW, Россия применяет новую тактику массированных атак, заключающуюся в сочетании большого ночного удара с аналогичной масштабной атакой днем,
Такой вывод аналитики озвучили после новой массированной дроновой атаки по Украине, во время которой с вечера 31 марта до вечера 1 апреля 2026 года Россия запустила по Украине более 700 ударных беспилотников.
На инфографике, которая демонстрирует российские массированные атаки за последний год, видно, что удар 31 марта - 1 апреля также был одним из самых масштабных, хотя и без применения ракет.
"Россия может стремиться к тому, чтобы дневная серия ударов была более направлена на гражданское население и инфраструктуру, включая общественные и открытые пространства, особенно с наступлением более теплой погоды, когда больше украинцев находятся на улице", - говорится в отчете.
Аналитики выделяют два главных риска новой тактики:
Также американские аналитики провели параллели между действиями россиян и их союзника на Ближнем Востоке - Ирана.
В ISW отмечают, что тактика РФ частично повторяет подход Ирана.
"Новая тактика России относительно длительных ночных и дневных ударов отражает аспекты того, как Иран сейчас запускает залпы беспилотников и ракет по Израилю и Персидскому заливу", - отмечается в отчете.
Цель похожа: заставить гражданское население постоянно искать укрытие и поддерживать страну в состоянии высокой боевой готовности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля подтвердила подобную активность Ирана, направленную на дестабилизацию внутренней обстановки.
Напомним, в ночь на 1 апреля российские войска осуществили массированную атаку дронами по Украине - взрывы прогремели в Луцке, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Кривом Роге.
В Луцке был уничтожен терминал "Новой почты", а в Хмельницком в результате удара возник пожар на промышленном объекте.
По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 339 беспилотников различных типов, из которых 298 были уничтожены, однако зафиксированы и попадания.
После этого Россия продолжила атаки днем, запустив сотни "Шахедов" по центральным и западным регионам - в частности дроны фиксировали даже на Закарпатье, что случается редко.
Под ударами оказались энергетические объекты, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.
В Черкасской области во время дневной атаки погибли четыре человека.
Также "Укрзализныця" предупредила о массовых задержках поездов из-за обстрелов.
Всего за сутки враг выпустил более 700 дронов, из которых 345 были сбиты или подавлены силами ПВО.