Новая попытка реанимации. Возможно ли расширение Совбеза ООН и чего хочет Байден

Что такое Совбез ООН и когда его создали

Совет Безопасности ООН был создан вместе со всей организацией в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Его формирование предусмотрено статьей 24 Устава ООН о защите международного мира и безопасности. Первое заседание состоялось 17 января 1946 г., причем в Лондоне, а не в Нью-Йорке. В СБ ООН 15 членов - пять постоянных и 10 - на ротационной основе.

СБ ООН имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами организации (хотя по этому поводу и сейчас ведутся споры). Именно Совбез принимает новых членов и утверждает любые изменения в Устав.

Согласно ему, этот орган должен "расследовать любую ситуацию, угрожающую международному миру" и предлагать, что делать, включая военные и миротворческие интервенции, санкции и разрыв дипломатических отношений.

Со старта, в Совбезе ООН было пять так называемых "постоянных" членов с правом вето: Китай (до 1971 года формально представлен Тайванем), Россия (до 1991 года – СССР, а дальше РФ просто узурпировала место, не проходя процедуру вступления), США, Великобритания и Франция. Постепенно у всех этих стран появилось собственное ядерное оружие.

Фото: Совбез ООН был создан, чтобы сохранять мир после Второй мировой, но часто был парализован (Getty Images)

Все остальные кресла занимают непостоянные члены без права вето, они меняются на ротационной основе. Чтобы попасть в зал Совбеза, нужно выиграть голосование на Генеральной ассамблее, а для этого - активно лоббировать программу среди других членов ООН. На заседаниях часто бывают главы МИД стран-членов, Специальные докладчики ООН по разным вопросам и приглашенные гости, включая лидеров государств.

Первыми "непостоянными" стали Австралия, Бразилия, Египет, Мексика, Нидерланды и Польша. В 1965 году их количество увеличили до десяти, таким оно остается и по сей день. Представитель каждой страны-члена Совбеза становится президентом органа на один месяц, но сохраняет все те же права и обязанности, что и другие.

Известная комната для заседаний в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была создана норвежским архитектором Арнстейном Арнебергом (как подарок от его страны). На мурале изображен феникс, возрождающийся из пепла - символ восстановления мира после Второй мировой войны.

Но большая часть работы Совбеза проходит за закрытыми дверями в формате встреч и консультаций по выработке совместных позиций по разным международным вопросам. С началом телевизионных трансляций, заседания Совбеза стали интересными и широкой публике из-за периодически острых дуэлей дипломатов. Эта тактика, забытая после окончания Холодной войны, вернулась с агрессией России против Украины в 2014 году.

Исторически звучало множество призывов реформировать Совет Безопасности из-за не очень эффективной работы и узурпации права вето пятью постоянными членами . Но до сих пор ни одно из предложений не было воплощено в жизнь.

Проблемная история реформирования

Парализованность Совбеза ООН не нова - во время Холодной Войны было так же. С тех пор известны и идеи по его реформированию. В основном это касается увеличения количества членов, расширения регионального представительства и - самое сложное для воплощения - изменения правила использования вето.

Чтобы реформировать Совбез ООН, нужно, чтобы проголосовали две трети Генассамблеи. После падения колониализма и коммунизма, страны начали требовать себе постоянные места. Процесс начался в 1992 году с Японии и Германии, в то время – второй и третьей экономик мира, Бразилии - как крупнейшей страны в Латинской Америке и Индии – как наиболее населенной страны мира.

Фото: Индия - одна из стран, имеющих наибольшие шансы получить постоянное место в Совбезе ООН (Getty Images)

Интересный факт: Индия присоединилась к ООН еще до провозглашения своей независимости в 1947 году, фактически являясь еще колонией Британии!

Эти четыре государства впоследствии объединились в Большую Четверку, чтобы вместе лоббировать получение постоянных мест в Совбезе ООН. Сейчас есть как их сторонники, так и противники. Это в основном обусловлено геополитическими распрями и старыми конфликтами между странами.

Италия, Пакистан, Египет и Мексика создали схожий клуб и для себя - "Объединяясь ради согласия" (он же - "Кофейный клуб"). С 1990-х в него вступили и другие - Канада, Южная Корея, Испания, Турция, Аргентина, Колумбия. Таким образом, сформировались два противостоящих друг другу реформаторских течения.

В 2005 году "Кофейный Клуб" предложил увеличить число "непостоянных" членов Совбеза с десяти до двадцати. И хотя идея в конце концов была отвергнута, она получила широкую поддержку среди других членов ООН и даже одного постоянного члена - Китая.

В этот же год свой план представил Генсек Кофи Аннан:

увеличение общего числа членов до 24

шесть новых постоянных стран

Через четыре года Италия пришла с новым предложением – создать новую категорию мест в Совбезе на 3-5 лет для региональных объединений, а не отдельных стран (как это работает в G20 с Евросоюзом и Африканским союзом,- ред.). Африканская группа предлагает выделить странам континента два постоянных места, а представители будут меняться.

Ближайшей к цели страной является Индия. Президент США Барак Обама в 2010 году публично поддержал Индию в получении места постоянного члена Совбеза ООН. Нью-Дели имеет поддержку четырех постоянных членов ООН - США, Британии, Франции, России и даже Китая, хотя страны имеют очень непростые отношения. А также десятков других членов Организации Объединенных Наций, включая Украину.

Впрочем, главная проблема остается – право вето, которое может на корню зарубить даже лучшую инициативу, если она идет в разрез с позицией или интересами какой-либо из пяти крупных стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что "нынешний Совет Безопасности уже не отвечает современному миру". Он упрекнул постоянных членов в том, что "они не хотят продолжать дискуссию на Генассамблее".

Даже сама угроза применения вето может заставить изменить текст резолюции или полностью отозвать его. Среди идей, как это изменить, были следующие: не применять вето, если речь идет о нацбезопасности мира или отдельных стран; руководствоваться статьей 106 Устава о консенсусе.

Изменить правила применения вето будет почти невозможно, ведь пять постоянных членов могут заблокировать такое решение (статьи 108 и 109 Устава ООН). Вряд ли кто-нибудь из них согласится голосовать против себя самих.

В 2017 году Большая Четверка говорила, что они добьются отмены вето, если получат постоянные места в Совбезе ООН. Но и этого не случилось. Ситуация оставалась бы неизменной, если бы не полномасштабная агрессия России против Украины. Апатия и невозможность Совбеза как-то повлиять на одного из своих членов, подтолкнула к новым дискуссиям о реформах.

В этот раз уже из Белого дома в Вашингтоне.

Что предлагает Джо Байден и получится ли это у него

На предстоящей на этой неделе в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден планирует изложить свою идею реформирования Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил специалист администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Байден настаивает на включении 5-6 новых постоянных членов ООН (в соответствии с идеями бывшего Генсека Кофи Аннана), в частности Индии, Бразилии, Японии и Германии - всей G4. От Африки предлагают "назначить" ЮАР, которая может присоединиться к другим странам "черного континента" - Габону и Кении.

Идею расширить Совет Безопасности США обсуждали с июля этого года, главным спикером была посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Впрочем, Вашингтон признает, что другие страны-основательницы Совбеза не хотят передавать потенциальным новичкам часть своего авторитета. Джо Байден, правда, высказался за ограничение использования вето "редкими, экстраординарными ситуациями".

Роналдо Коста Филью, уже уходящий в отставку посол Бразилии при ООН назвал нынешнюю ситуацию "фрагментацией мирового порядка". Глобальный Юг, по его мнению, должен получить место для “важного вклада в сохранение системы”.