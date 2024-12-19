Новая система оценивания в школах: что изменилось и почему ее критикуют

Согласно нововведению, каждый предмет распределяется на несколько групп результатов, оценки за которые фиксируются отдельно. В конце семестра добавляется общая оценка, которая объединяет все результаты. Например, по истории Украины учитель должен выставлять четыре оценки: три за группы результатов и одну общую.

Система также позволяет ученикам исправлять оценки через выполнение дополнительных заданий или исправляя ошибки. Если ученик, например, в определенной группе имеет более низкую оценку, он может ее улучшить, выполнив задание именно из этой группы.

Однако новая модель уже вызвала волну критики. Родители считают ее слишком сложной, заявляя, что множественные оценки в журналах создают путаницу и не улучшают качество образования.

Учителя жалуются на рост объема работы, связанного с заполнением многочисленных оценок и графиков. Многие педагоги считают, что такая система только усложняет учебный процесс, не давая реальных преимуществ.

Подробные модели формирования и фиксации оценок доступны на сайте Министерства образования. Между тем родители и педагоги призывают пересмотреть систему, чтобы сделать ее более понятной и эффективной.