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Новая ракета Трампа способна сломать сценарий вторжения Китая на Тайвань

Вторник 29 июля 2025 14:43
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Новая ракета Трампа способна сломать сценарий вторжения Китая на Тайвань Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Тихоокеанском регионе обостряется противостояние между США и Китаем. Вашингтон и союзники продолжают наращивать военное присутствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

США фокусируются на новейших технологиях вооружения, способных сдержать возможное вторжение Пекина на Тайвань.

В центре внимания - высокоточные ракеты нового поколения PrSM (Precision Strike Missile), которые недавно прошли успешные испытания в Австралии.

По данным Lockheed Martin, ракета поразила цель на расстоянии более 300 км, что на 100 км превышает текущую дальность старших Atacms.

Пуск PrSM может осуществляться из американских HIMARS и британских РСЗО.

По словам американских военных, новые ракеты имеют повышенную скорость (до 4 000 км/ч), точность и устойчивость к радиоэлектронному воздействию.

Одновременно с одного пускового комплекса возможно запускать две ракеты PrSM, что значительно повышает плотность огня.

"Это оружие, которое создает серьезную проблему для китайского флота: его сложно обнаружить, а уничтожить еще труднее", - отметил старший аналитик Фонда защиты демократий Брэд Боумен.

По его словам, новая система может превратиться в фактор сдерживания, способный отложить или даже сорвать военные планы Пекина.

Китай ускоряет подготовку к вторжению

Пекин, в свою очередь, также активизирует разработки. В начале года появились спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве десантных барж для потенциальной высадки на побережье Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о неизбежности "воссоединения" с островом, а американские военные предупреждают, что вторжение может произойти в ближайшие годы.

Зато неудача КНР в силовом сценарии может пошатнуть стабильность самого китайского режима.

Сейчас Тайвань получил 11 систем HIMARS в рамках предыдущих оборонных контрактов. Поставки дополнительных ракет запланированы на 2026 год.

В случае развертывания PrSM на Тайване, а также в Японии, на Филиппинах и в Индонезии, китайский флот столкнется с беспрецедентным риском в случае начала вторжения.

Американская Himars

Напомним, что HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная артиллерийская система, разработанная американской компанией Lockheed Martin.

Она использует высокоточные ракеты, такие как GMLRS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, а также ракеты ATACMS, которые могут уничтожать объекты на дистанциях до 300 км.

Система HIMARS доказала свою эффективность на поле боя, в частности во время боевых действий в Украине.

Китай усиливает давление

Хотя полномасштабный конфликт не выглядит неизбежным, Китай усиливает давление на Тайвань. С начала срока президента Лая Цзин-де количество китайских самолетов, пересекающих срединную линию, резко возросло.

В ответ Тайвань заявил о повышении оборонных расходов до 3% ВВП и намерении не полагаться на "добрую волю" извне.

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