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Новая программа МВФ. Шмыгаль ожидает одобрения в течение нескольких недель

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Новая программа Международного валютного банка по Украине может быть утверждена уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На этой неделе достигли договоренности с МВФ на рабочем уровне по новой программе финансирования. Объем программы - 15,6 млрд долларов", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, программа рассчитана на 48 месяцев и будет два этапа.

"Рассчитываем, что уже через несколько недель Совет директоров Фонда окончательно утвердит новую программу", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что новая программа от МВФ поможет нам привлечь средства от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на этот год.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

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Премьер-министрМВФДенис Шмыгаль