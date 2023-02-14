Новая программа с МВФ: какой может быть сумма кредита и условия для Украины

Ожидается, что кредит МВФ будет привлечен по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Украина не раз прибегала к такой программе - в последний раз в 2015 году.

Условия новой программы

Пока нет достаточной информации, чтобы говорить, какими будут требования новой программы, отметил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Однако есть понимание, что Украина вышла на новый этап.

"Год назад был полный шок и фиксация всего, прежде всего, курса и учетной ставки в 10%. Потом пришло понимание, что война не на "2-3 недели" и пришлось менять под это политику, корректировать курс и ставку. Сейчас этап, когда война не является препятствием для реформ", - заявил Демкив в комментарии РБК-Украина.

Ключевыми темами для переговоров в процессе подготовки новой программы, по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, станут те, которые находятся в центре внимания текущей мониторинговой программы.

"Конечно же, ключевой вопрос - это вопрос бюджета, ведь сумма кредита, которую МВФ будет согласовывать, будет определяться именно потребностями государственного бюджета. Поэтому МВФ захочет удостовериться, что правительство приняло достаточные меры, чтобы минимизировать уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей", - отметил эксперт.

Для покрытия дефицита бюджета Украине в 2023 году нужно 38 млрд долларов. ЕС в течение года выделит 18 млрд евро, а США - 9,9 млрд долларов. Не исключено, что потребность в деньгах будет больше, когда подсчитают размер потерь от обстрелов объектов энергетики.

В рамках новой программы, вероятно, будет активно обсуждаться и вопрос обменного курса, полагает Ваврищук. "МВФ пока вряд ли будет настаивать на ослаблении курса гривны, однако захочет иметь понимание временных рамок постепенного перехода к гибкости курсообразования. Вероятно, речь пойдет о подготовке к такому шагу в 2024 году", - отметил эксперт.

Сумма кредита

Пока размер кредита, на который Украина рассчитывает, чиновники не называют. Летом прошлого года бывший глава НБУ Кирилл Шевченко говорил о 15-20 млрд долларов. Но если даже размер программы будет на нижнем уровне этой "вилки", то первый транш будет достаточно крупным. Обычно он составляет порядка 30% общей суммы - это около 5 млрд долларов (в 2023 году МВФ нужно будет вернуть 2,758 млрд долларов по предыдущим программам). Остальные средства распределяются на три года - средний срок действия программы.