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"Новая почта" меняет модель хранения, чтобы выстоять под ударами РФ, – гендиректор

16:53 30.08.2026 Вс
2 мин
Теперь каждое отделение может стать мини-складом.
aimg Валерия Абабина

После уничтожения центра в Святопетровском "Новая почта" сделает складами свои отделения по всей стране. Так компания хочет уберечь товары клиентов от новых ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Новой почты" Евгения Тафийчука.

"Новая почта" изменяет модель хранения товаров после удара по своей инфраструктуре. Чтобы сделать фулфилмент более устойчивым к атакам, компания разворачивает децентрализованную модель: грузовые и почтовые отделения по всей стране становятся локальными складами.

Ассортимент клиентов будет распределяться между различными локациями - это уменьшит зависимость от одного крупного центра и позволит бизнесам работать даже при новых ударах.

Толчком к переменам стал удар в ночь на 28 августа, когда "Новая почта" потеряла фулфилмент-центр и сортировочное депо в Святопетровском.

В компании отмечают, что это был современный роботизированный фулфилмент-центр, который создавали годами с лучшими инженерными решениями.

По словам Тафийчука, особенно болезненной стала потеря тысяч экземпляров книг - мировых бестселлеров и произведений украинских авторов от издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основы" и других.

"Наша устойчивость кроется в способности быстро перестраиваться, распределять риски и поддерживать партнеров в любых обстоятельствах, а не просто в стенах или оборудовании", - отметил гендиректор.

Компенсация партнерам

Компания общается с каждым издательством и магазином, чьи книги уничтожены, чтобы определить потребности и разработать индивидуальные механизмы поддержки.

В компаниикомпенсировать ущерб и помочь партнерам восстановить утраченное и издать новые тиражи.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали склады Новой почты в Святопетровском на Киевщине, нанеся три удара по одной локации.

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