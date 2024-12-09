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"Новая почта" запустила важную услугу в Великобритании: что изменилось

Понедельник 09 декабря 2024 13:56
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"Новая почта" запустила важную услугу в Великобритании: что изменилось Nova Post начала работать с почтоматами InPost в Великобритании (фото: novaposhta.ua)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" (которая в Европе работает под брендом Nova Post) запустила услугу доставки и отправки документов и посылок с помощью почтоматов InPost на всей территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о новой услуге Nova Post

В компании рассказали, что теперь клиенты "Новой почты" могут легко и быстро получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Соединенного Королевства, включая:

  • Уэльс
  • Шотландию
  • Северную Ирландию

Уточняется, что сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны.

Выбрать необходимый почтомат можно с помощью удобных диджитал-инструментов:

  • на сайте компании
  • в бизнес-кабинете
  • в мультиязычном мобильном приложении "Новой почты"

Как отправить посылку через почтомат

В "Новой почте" рассказали, что для доставки через почтомат принимаются посылки:

  • весом до 15 кг
  • размером не более 41 x 38 x 64 см

Для того чтобы отправить посылку через почтомат, нужно:

  • создать на сайте (или в мобильном приложении) международную отправку (МЭН)
  • указать в ней, что отправка будет происходить через почтомат
  • оплатить доставку онлайн
  • получить QR-код
  • сканировать QR-код возле выбранного почтомата
  • положить упакованную посылку в открытую ячейку

Клиентам Nova Post (в случае получения посылки через почтомат в Соединенном Королевстве) нужно помнить: срок хранения посылки в почтомате - 2 суток.

Если не забрать посылку из почтомата вовремя, она будет перемещена в сортировочное депо "Новой почты" в Лондоне (о чем получателю сообщат через SMS).

С актуальными тарифами и правилами отправлений из Украины в Великобританию можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Напомним, на рынок Великобритании "Новая почта" вышла в мае 2024 года. Она стала 13-й европейской страной, где украинская компания открыла отделения и запустила курьерскую доставку.

В настоящее время "Новая почта" оперативно работает в рамках Соединенного Королевства, Польши, Чехии, Германии, Румынии, Словакии, Венгрии, Италии, Испании, Франции, Австрии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии.

В скором времени компания планирует соединить Соединенное Королевство с Молдовой.

В целом же "Новая почта" доставляет документы, посылки и грузы более чем в 200 стран мира.

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