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"Новая почта" откроет отделение еще в одной стране ЕС

Фото: "Новая почта" откроет отделение в Вильнюсе (novaposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" планирует начать работу в Литве. В середине марта 2023 отделение откроют в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 кг.

Ранее "Новая почта" начала работать в Польше и существенно снизила тарифы на посылки из Украины в эту страну.

После этого другой оператор почтовой связи, государственная "Укрпочта", снизила свои тарифы на посылки в Польшу 75% примерно до такого же уровня, как и у "Новой почты".

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