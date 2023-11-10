"Новая почта" начала работать еще в одной стране ЕС: сколько стоиит доставка из Украины

В отделении можно получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию - от 5 дней.

Стоимость доставки из Украины в Венгрию составляет:

Документы – 250 грн

Посылки до 2 кг – 400 грн

Посылки до 10 кг – 600 грн

Посылки до 30 кг – 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг – 40 грн за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьерами Nova Post по любому адресу по всей Венгрии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Работа "Новой почты" в Европе

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Венгрия стала девятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Латвии и Эстонии.

"Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку по Украине с 1 января 2023 года.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.