Новая эскалация войны: Иран выпустил ракеты по базе США, Вашингтон уничтожил танкеры

Иран нанес удар по американской базе

Корпус стражей Исламской революции заявил, что в ночь на 9 сентября Иран применил баллистические ракеты против базы в Иордании, которую используют американские военные. Одновременно Тегеран сообщил об атаке на 10 судов в районе Ормузского пролива.

Заявления Ирана прозвучали после того, как США сообщили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров. В Вашингтоне связали эти удары с действиями КСИР, который, по версии американской стороны, дважды за последние дни пытался атаковать корабль ВМС США баллистическими ракетами.

США объяснили удары по танкерам

Центральное командование США заявило, что американский военный корабль смог уклониться от атак и продолжил патрулирование в регионе. По данным американской стороны, никто из военнослужащих не пострадал.

В ответ на действия Ирана США нанесли удары по пяти нефтяным танкерам. После этого КСИР заявил о ракетной атаке на базу в районе Аль-Азрака в Иордании и новых ударах по судам.

Марко Рубио сделал заявление

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжать отвечать на попытки Ирана атаковать американские корабли, сообщает Telegram-канал "Donald Trump на русском".

"Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. Но каждый раз, когда они пытаются это сделать, они будут терять свои танкеры", – госсекретарь США Марко Рубио.

Новые взаимные удары стали резкой эскалацией конфликта, который продолжается уже шесть месяцев. После месяца относительного затишья боевые действия вновь усилились и затронули военные объекты, суда и энергетическую инфраструктуру.