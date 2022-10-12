Новая эра ПВО. Резников подтвердил получение IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине. Ожидается прибытие американских NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.
"Это только начало. Нам нужно больше", - отметил чиновник.
Резников объявил, что стартовала новая эра ПВО.
"Несомненно, РФ является террористическим государством. Существует моральный императив защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - добавил глава Минобороны.
В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что мы "начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет".
"Ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", - подчеркнул он.
IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии.
Разработка этих ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.
Подробнее о немецких ПВО - читайте в материле "Украина первой в мире получит IRIS-T. Что известно об этих системах".
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