Новая эра ПВО. Резников подтвердил получение IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS

"Это только начало. Нам нужно больше", - отметил чиновник.

Резников объявил, что стартовала новая эра ПВО.

"Несомненно, РФ является террористическим государством. Существует моральный императив защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - добавил глава Минобороны.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что мы "начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет".

"Ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", - подчеркнул он.

Что известно об IRIS-T

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии.

Разработка этих ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.