Новая помощь. Беженцам в Польше будут давать деньги на начало самостоятельной жизни

Кто сможет получить деньги и консультации по новому проекту

Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и Фонд Польского центра международной помощи (PCPM) подписали соглашение о партнерстве для реализации проекта под названием "Вместе к Независимости". Проект направлен на поддержку украинских беженцев, проживающих в центрах коллективного размещения.

На реализацию программы предусмотрено 93 499 172 злотых (почти 22 млн евро). По данным польского МВД, 90% этой суммы предоставляет Европейская Комиссия. За определение участников проекта и предоставление им непосредственной поддержки будут отвечать неправительственные организации.

Проект предусматривает помощь в самостоятельности 6000 украинских беженцев (имеющих номер PESEL UKR) и проживающих в центрах коллективного размещения.

Помощь покроет софинансирование расходов на переселение из центров коллективного размещения – деньги будут предоставляться 6 месяцев. Это должно быть первым шагом для беженцев.

Фото: Украинцам помогут выехать из коллективных центров (gettyimages.com)

Также бежавшим от войны предложат мероприятия по облегчению интеграции и развития жизни в Польше. Они будут включать:

индивидуальные карьерные консультации;

помощь в поиске работы;

курсы польского языка;

культурную и интеграционную деятельность.

Кроме того, беженцам расскажут о правилах в польском обществе, о системе социального обеспечения, зачислении ребенка в детский сад, школу или о доступе к медицинской помощи.

Ожидается, что программа поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года.

Правила участия в программе и условия использования поддержки еще разрабатываются. Детали в ближайшее время будут опубликованы на сайтах исполнителей проекта.

Программа бесплатного жилья в Польше изменилась с 1 июля

С 1 июля в Польше отменили программу для беженцев из Украины "40+", по которой владельцам частного жилья государство компенсировало 40 злотых (около 400 грн) в день (около 400 грн) за размещение и питание людей, получивших убежище. Такая сумма оплачивалась за каждого беженца, включая детей.

В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши отмечалось, что с начала действия программы из государственного бюджета были выделены значительные средства, но теперь приоритетом является поддержка внутренних социальных программ и инвестиции в экономическое развитие страны.

В правительстве также сообщили, что в последнее время количество заявителей на компенсацию по программе "40+" постоянно уменьшалось. Тем временем в центрах коллективного размещения свободных мест стало больше.

Фото: Польша упразднила программу бесплатного размещения беженцев в частном жилье (gettyimages.com)

Поэтому теперь украинские беженцы, которые не могут самостоятельно найти и оплачивать жилье, могут обращаться в воеводские управления для размещения в коллективных центрах (это могут быть общежития, гостиницы или адаптированные помещения). Такое проживание после 120 дней перестает быть бесплатным и беженцам придется оплачивать до 60 злотых (600 грн) в день.