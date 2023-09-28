Нова анімація від Disney «Стихії» онлайн українською на SWEET.TV
Вогонь і вода несумісні ― вважають майже усі. Майже, окрім творців анімаційного фільму «Стихії» від Disney та Pixar, який ви можете переглянути в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Мультфільм у відмінній якості, без реклами і, звісно, українською, бо український дубляж, як ми всі знаємо, найкращий.
Сюжет: Головні герої фільму ― Теплинка та Плин. Теплинка народилася у вогняній родині. В неї запальний і пристрасний характер. Але вона живе за правилом, що стихії не можна змішувати. Знайомство з Плином все змінює. Він ― водяник, товариський, відкрито демонструє свої емоції і пливе за течією. Але саме він показує Теплинці, яким чудовим є місто і які можливості воно дає кожному, хто має сміливість йти за мрією. Натхненням для «Стихій», за словами режисера Пітера Сона, стала історія його родини, яка у 70-ті емігрувала з Кореї до США здійснювати мрії в одному великому казані культур, мов і красивих маленьких кварталів Нью-Йорку.
Цікаві факти:
- Анімаційний фільм «Стихії» є одним з найдорожчих анімаційних фільмів: бюджет стрічки оцінюється в $200 млн., а витрати на маркетинг ― в $100 млн.
- «Стихії» на момент виходу отримали звання найоригінальнішої стрічки створеної під час пандемії.
- Натхненням для романтичної складової фільму стали стрічки «Амелі», «Влада місяця», «Вгадай, хто прийде на обід».
- Щоб відтворити місто стихій творці багато часів проводили на POV-екскурсіях в YouTube по Венеції і Амстердаму.
- Для цього фільму використовувалися понад 151 000 ядер у трьох великих кімнатах кампусу Pixar.
- До створення візуальних ефектів був залучений ШІ.
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