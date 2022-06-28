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Носов: останньою ланкою формування нового порядку є розвиток блокчейн-технологій

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Вівторок 28 червня 2022 10:41
Носов: останньою ланкою формування нового порядку є розвиток блокчейн-технологій Фото: Володимир Носов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Концепт метавсесвіту та онлайн-світу з кожним днем відіграє все більш важливу роль у житті людства, набирає важелів впливу і в майбутньому докорінно змінить історію людської цивілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимира Носова під час прямого ефіру з главою МЗС Дмитром Кулебою.

За словами Носова, людство вже сьогодні фактично живе в метавсесвіті.

"Ми нібито спілкуємося про вигаданий метавсесвіт, але взагалі-то він уже існує. Зараз ми спілкуємось у прямому ефірі в Instagram. Через деякий час ми зможемо надіти шоломи віртуальної реальності і взагалі нікуди не виходити. Glovo привезе нам поїсти, всі робочі справи я можу абсолютно спокійно виконати, не виходячи з дому. Якщо мені потрібна буде якась емоція - побачити море, я його побачу дуже виразно, надівши цей шолом. І людські стосунки навіть перемістяться до цього метавсесвіту. Сьогодні в парку мало хто підходить і знайомиться. Це вже не модно. Модно познайомитися в соціальних мережах", - заявив він.

На його думку, розвиток блокчейн-технологій сьогодні - остання ланка всіх переломів формування нового порядку, які мали відбутися. Світ та життя в ньому максимально пришвидшилися завдяки технологіям. Тому світу рано чи пізно доведеться шукати шляхи співіснування із цифровим світом.

Водночас на думку Дмитра Кулеби, метавсесвіт, чи онлайн-світ перепише історію людства, людської цивілізації.

"Вперше в історії конкурент держави, цифровий світ, має дві фундаментальні характеристики: власну валюту та інструменти масштабування. За всю історію людства ніхто до такого етапу не доходив. Я переконаний, що завдяки насамперед блокчейн-компаніям цифрова економіка, якщо вистоїть під натиском класичного капіталу, сформує новий полюс сили у світі. І людині буде куди тікати - в гарному сенсі, - тобто вона все менше залежатиме від держави і все більше від ефективності цифрових технологій та послуг", - наголошує Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба та Володимир Носов обговорили, як криптоіндустрія допомагає Україні під час війни на прикладі співпраці WhiteBIT та МЗС, економічну дипломатію в умовах війни, подискутували про роль блокчейну та цифрових активів у періоди пандемій, війн та гуманітарних криз, метавсесвіт як явище та його вплив на економіку, соціальні зв'язки, роботу.

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