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Носіння масок у Франції буде обов'язковим для дітей з 6 років

Автор: Анастасія Рокитна

У Франції нові правила перебування неповнолітніх у громадських місцях починають діяти з 3 січня. Діти будуть зобов'язані носити маски.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Francetvinfo.

Раніше вимоги надягати індивідуальні засоби захисту повинні були дотримуватися дорослі і діти старше одинадцяти років.

У Міністерстві охорони здоров'я Франції заявили, що штам "Омікрон" скоро стане переважаючим в країні, а ситуація з коронавірусом критична. Тому було прийнято таке рішення.

Нагадаємо, Франція закінчувала рік новим рекордом за випадками COVID.

Зазначимо, в Парижі з 31 грудня 2021 року ввели обов'язкове носіння медичних масок в публічних місцях.

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Франція