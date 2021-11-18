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Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом на 53%, - дослідження

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Австралія, Четвер 18 листопада 2021 09:40
Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом на 53%, - дослідження Фото: носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом на 53% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Британські та австралійські вчені заявили, що маски є одним із найефективніших засобів боротьби с коронавірусом. Їх носіння знижує на 53% ризик зараження COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними глобального дослідження науковців Единбурзького університету та одного з вишів Австралії, університету Монаша, дотримання соціальної дистанції та регулярне миття рук також знижує ризик інфікування, але на 25%.

"Систематичний огляд та мета-аналіз нефармацевтичних втручань вперше показали, що носіння масок, соціальне дистанціювання та миття рук - все це ефективні заходи щодо стримування випадків захворювання, причому найбільш ефективним є носіння масок", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що результати досліджень були визначені на основі аналізу понад 30 експериментів з усього світу, які показали статистично значуще зниження COVID-захворюваності на 53%

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