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Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом на 53%, - исследование

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Австралия, Четверг 18 ноября 2021 09:40
Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом на 53%, - исследование Фото: ношение маски снижает риск заражения коронавирусом на 53% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Британские и австралийские ученые заявили, что маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Их ношение снижает на 53% риск заражения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным глобального исследования ученых Эдинбургского университета и одного из вузов Австралии - университета Монаша, соблюдения социальной дистанции и регулярное мытье рук снижает риск заражения, но на 25%.

"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали, что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук - все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективным является ношение масок", - говорится в сообщении.

Указано, что результаты исследований были определены на основе анализа более 30 экспериментов со всего мира, которые показали статистически значимое снижение COVID-заболеваемости 53%

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