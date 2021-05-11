Норвезькій Scatec відмовили в кредиті через борги Кабміну за "зелену" енергію

Норвезька група Scatec, що має ряд об'єктів відновлюваної енергетики в Україні, заявила про дефолт по ряду умов їх кредитування через дії української влади і "Гарантованого покупця" ("ГарПок")

Про це свідчать дані звіту групи за перший квартал поточного року.

Згідно з ним, "ГарПок" зажадав у проектах Rengy, "Чигирин", "Кам'янка" і "Богуслав" внести зміни в договори купівлі зеленої електроенергії за зеленим тарифом, але це не схвалили кредитори.

При цьому в проекті "Богуслав" не вдалося виконати умови кредитної угоди через затримки платежів з боку держави ("ГарПок") як покупця зеленої електроенергії.

У звіті наголошується, що Scatec знаходиться в тісному діалозі з кредиторами для вирішення вищевказаних проблем, і поки ніякого наміру з їх боку прискорити виплату кредитів не було.

Компанія також нагадала, що в липні 2020 року уряд України прийняв новий закон про перегляд зелених тарифів, проте компанія Scatec не погодилася з умовами, які урізали її доходи.

Зараз компанія знаходиться в процесі оцінки своїх майбутніх дій щодо ситуації з боргами.

Також згідно зі звітом, на кінець першого кварталу в Україні, Scatec на 73% належать працюючі СЕС на 133 МВт, СЕС ще на 203 МВт ("Прогресівка" і "Чигирин") знаходяться в стадії будівництва, а плануються до розгляду ще 65 мвт.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміну правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП "гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей Договору про енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати відшкодувати всі витрати на арбітражне провадження.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава виплатила тільки 5 млрд грн.