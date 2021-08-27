Норвезький суд розгляне дострокове звільнення терориста Брейвіка

Суд у Норвегії розгляне можливість умовно-дострокового звільнення терориста Андерса Брейвіка. У липні 2011 року він влаштував теракти, в яких загинули 77 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьку газету VG .

Повідомляється, що Брейвік подав прохання про умовно-дострокове звільнення восени 2020 року у зв'язку із закінченням мінімального терміну його ув'язнення - 8 років з 21. Але прокуратура Осло виступила проти цього і висунула нове звинувачення.

Це означає, що буде проведено нове судове засідання, на якому вирішать, чи буде Брейвік звільнений.

"Прокуратура вважає, що вони не згодні на умовно-дострокове звільнення, і умови утримання його в закритій установі повинні зберегтися. Брейвік хоче, щоб я якнайкраще аргументував його умовно-дострокове звільнення", - заявив його адвокат Ойстейн Сторрвік.