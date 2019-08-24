Норвезькі сейсмологи повідомили про два вибухи під Сєверодвінськом 8 серпня

Вибух на полігоні під Сєверодвінськом у Росії, в результаті якого загинули п'ять вчених під час випробувань ракетного двигуна на початку серпня, спричинив другий вибух через дві години, який і є імовірним джерелом сплеску радіації. Про це повідомив Норвезький сейсмологічний центр (NORSAR), передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У NORSAR зазначають, що другий вибух був зафіксований тільки інфразвуковими датчиками тиску повітря, а не сейсмічними моніторами, які фіксують рухи землі, і стався, швидше за все, на крилатій ракеті, що працює на радіоактивному паливі.

"Ми зареєстрували два вибухи, останній із яких збігся за часом з повідомленнями про збільшення радіації. Обидва вибухи були зареєстровані в нашій інфразвуковій системі. Перший також був зафіксований сейсмологами", - повідомила голова NORSAR Анне Стреммен Люкке.

Зазначається, що російське держагентство "Росатом" повідомило, що в аварії брало участь ізотопне джерело живлення, але не надало докладнішої інформації.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит агентства щодо коментаря.

Нагадаємо, 22 серпня в. о. постпреда США при ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН зажадав від Москви розкрити інформацію про "загадковий" вибух, який стався 8 серпня на полігоні під Сєверодвінськом у Архангельській області Росії.