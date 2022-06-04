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Норвезькі гаубиці вже на передовій. Залужний показав, як вони знищують окупантів

Фото: норвезькі гаубиці М109А3 в же на передовій (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Дмитро Левицький

Передані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже перебувають на передовій та знищують російських загарбників.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Як розповів Залужний, головна відмінність цих гаубиць від радянських - вони зроблені для людей.

"Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував", - пояснив він.

Фото: норвезькі гаубиці М109А3 в же на передовій (facebook.com/CinCAFU)

Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, норвезькі гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Вони здатні уражати цілі на відстані до 22 кілометрів.

"Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - додав Залужний.

Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що такі ж самі гаубиці Україна закупила в бельгійської приватної компанії.

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