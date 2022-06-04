Норвезькі гаубиці вже на передовій. Залужний показав, як вони знищують окупантів

Передані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже перебувають на передовій та знищують російських загарбників.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Як розповів Залужний, головна відмінність цих гаубиць від радянських - вони зроблені для людей.
"Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував", - пояснив він.
Фото: норвезькі гаубиці М109А3 в же на передовій (facebook.com/CinCAFU)
Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, норвезькі гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Вони здатні уражати цілі на відстані до 22 кілометрів.
"Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - додав Залужний.
Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що такі ж самі гаубиці Україна закупила в бельгійської приватної компанії.
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