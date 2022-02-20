Норвезька лижниця взяла третє "золото" Олімпіади. Українка Анцибор в топ-40

Норвезька лижниця Тереза Йохауг тріумфувала в останній день Олімпіади-2022 в Пекіні, завоювавши "золото" в жіночому мас-старті на 30 км. Краща з українок Марина Анцибор фінішувала в топ-40.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олімпійських ігор.
Повідомляється, що своє третє "золото" Олімпіади в Пекіні завоювала Йохауг. Срібна медаль дісталася американці Джесіці Діггінс, бронзова - Кертту Нісканен з Фінляндії
Найкраща з українок Марина Анцибор фінішувала на 37-му місці, ще одна українська лижниця Вікторія Олех посіла 58-у позицію.
Нагадаємо, до цього Йохауг ставала кращою в скіатлоні - це змішана лижна гонка переслідування, в якій половину 15-км дистанції долають класичним стилем, а другу - ковзанярським ходом.
Потім вона стала першою в лижній гонці на 10 км класичним стилем.