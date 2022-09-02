Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила Росію

Equinor заявила 28 Лютого, що почне процес виходу зі спільних підприємств в Росії. У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні компанія оголосила про угоду про вихід зі своїх спільних підприємств в Росії і передачу їх державній компанії "Роснефть", її давньому партнеру в країні.

Після цього залишалося продати тільки один російський актив: арктичне Хар'ягінське нафтове родовище, експлуатоване російською "Зарубежнефтью", партнером якого є TotalEnergies.

"Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід з Харьяги також завершений. Після відходу з Харьягі у Equinor не залишилося ані активів, ані проектів в Росії", - йдеться в заяві.

Французька компанія TotalEnergies, яка піддалася критиці за збереження багатьох своїх активів в Росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру "Новатэк".

Тим часом Shell і BP заявили, що планують покинути Росію, але ще не завершили вихід.

Указ президента Росії, виданий минулого місяця, заборонив інвесторам з недружніх по Москві країн продавати акції деяких енергетичних проектів до кінця року, але в деяких випадках указ передбачає виключення.

Американська нафтова компанія Exxon повідомила російських чиновників, що подасть до суду на федеральний уряд, якщо Москва не дозволить компанії вийти з гігантського нафтогазового проекту "Сахалін-1".