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Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила Росію

Фото: Норвезька Equinor повністю пішла з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвезька енергетична група Equinor завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому. Це знаменує собою перший повний і впорядкований відхід з Росії міжнародної нафтогазової компанії, в той час як тиск на інших, таких як TotalEnergies і ExxonMobil триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Equinor заявила 28 Лютого, що почне процес виходу зі спільних підприємств в Росії. У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні компанія оголосила про угоду про вихід зі своїх спільних підприємств в Росії і передачу їх державній компанії "Роснефть", її давньому партнеру в країні.

Після цього залишалося продати тільки один російський актив: арктичне Хар'ягінське нафтове родовище, експлуатоване російською "Зарубежнефтью", партнером якого є TotalEnergies.

"Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід з Харьяги також завершений. Після відходу з Харьягі у Equinor не залишилося ані активів, ані проектів в Росії", - йдеться в заяві.

Французька компанія TotalEnergies, яка піддалася критиці за збереження багатьох своїх активів в Росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру "Новатэк".

Тим часом Shell і BP заявили, що планують покинути Росію, але ще не завершили вихід.

Указ президента Росії, виданий минулого місяця, заборонив інвесторам з недружніх по Москві країн продавати акції деяких енергетичних проектів до кінця року, але в деяких випадках указ передбачає виключення.

Американська нафтова компанія Exxon повідомила російських чиновників, що подасть до суду на федеральний уряд, якщо Москва не дозволить компанії вийти з гігантського нафтогазового проекту "Сахалін-1".

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