В Норвегии снова заявили о росте риска диверсий со стороны РФ

Глава Службы внешней разведки Норвегии заявил, что это связано с тем, что Москва пытается противостоять западной поддержке Украины, становясь смелее в своих действиях.

"Уровень риска изменился. Мы считаем, что диверсия более вероятна, и наблюдаем акты саботажа в Европе, что свидетельствует о продвижении России в этом направлении", – сказал Стенсоенес в интервью Reuters на энергетической конференции в Ставангере.

Издание отмечает, что Норвегия как крупнейший поставщик газа в Европу и крупный экспортер нефти находится под постоянной угрозой из-за повышенного риска российских диверсий. И хотя Стенсоенес не предоставил конкретных подробностей об этих угрозах, он подчеркнул, что Россия, став "государством-изгоем", готова совершать более рискованные действия, хотя пытается избегать прямой конфронтации с НАТО.

Журналисты отметили, что Россия продолжает отвергать такие обвинения, называя их якобы "устрашениями" Запада.

Российские диверсии в Норвегии

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году активность российских спецслужб в ЕС выросла. В частности, россияне начали угрожать критической инфраструктуре стран-членов Союза. Прежде всего, такие риски диверсий со стороны РФ касались энергетической сферы.

Известно, что норвежские спецслужбы неоднократно сообщали о случаях подозрительной активности со стороны РФ. Российские шпионы осуществляли сбор разведывательной информации и пытались совершить диверсии на нефтяных и газовых объектах.

Норвежские официальные лица постоянно предупреждают о высоком риске диверсий со стороны России, которые могут привести к серьезным последствиям для энергоснабжения в Европе.

Инцидент с подрывом на газопроводах Nord Stream в сентябре 2022 года стал одним из примеров российских диверсий в Европе. Норвегия непосредственно не пострадала от этих событий, однако сложившаяся ситуация значительно усилила беспокойство относительно системы безопасности на подобных объектах. Норвежские спецслужбы были вовлечены в расследование инцидента.