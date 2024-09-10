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В Норвегии снова заявили о росте риска диверсий со стороны РФ

Фото: флаг Норвегии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Глава Службы внешней разведки Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоенес, заявил, что Россия стала более подвержена диверсиям на критической инфраструктуре, в том числе на объектах нефтяной и газовой отрасли, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Службы внешней разведки Норвегии заявил, что это связано с тем, что Москва пытается противостоять западной поддержке Украины, становясь смелее в своих действиях.

"Уровень риска изменился. Мы считаем, что диверсия более вероятна, и наблюдаем акты саботажа в Европе, что свидетельствует о продвижении России в этом направлении", – сказал Стенсоенес в интервью Reuters на энергетической конференции в Ставангере.

Издание отмечает, что Норвегия как крупнейший поставщик газа в Европу и крупный экспортер нефти находится под постоянной угрозой из-за повышенного риска российских диверсий. И хотя Стенсоенес не предоставил конкретных подробностей об этих угрозах, он подчеркнул, что Россия, став "государством-изгоем", готова совершать более рискованные действия, хотя пытается избегать прямой конфронтации с НАТО.

Журналисты отметили, что Россия продолжает отвергать такие обвинения, называя их якобы "устрашениями" Запада.

Российские диверсии в Норвегии

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году активность российских спецслужб в ЕС выросла. В частности, россияне начали угрожать критической инфраструктуре стран-членов Союза. Прежде всего, такие риски диверсий со стороны РФ касались энергетической сферы.

Известно, что норвежские спецслужбы неоднократно сообщали о случаях подозрительной активности со стороны РФ. Российские шпионы осуществляли сбор разведывательной информации и пытались совершить диверсии на нефтяных и газовых объектах.

Норвежские официальные лица постоянно предупреждают о высоком риске диверсий со стороны России, которые могут привести к серьезным последствиям для энергоснабжения в Европе.

Инцидент с подрывом на газопроводах Nord Stream в сентябре 2022 года стал одним из примеров российских диверсий в Европе. Норвегия непосредственно не пострадала от этих событий, однако сложившаяся ситуация значительно усилила беспокойство относительно системы безопасности на подобных объектах. Норвежские спецслужбы были вовлечены в расследование инцидента.

В контрразведке Норвегии уже предупреждалио риске диверсий РФ на своих энергетических объектах.

Ранее мы сообщали, что страна увеличила свои расходы на оборону из-за постоянной угрозы со стороны РФ.

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