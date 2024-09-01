В Норвегии нашли мертвым знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

Себастьян Стренд, основатель некоммерческой организации Marine Mind, сказал, что видел мертвого кита на юго-западе Норвегии в субботу днем.

По его словам, причина смерти неизвестна. Вокруг кита были отметки, которые могли сделать птицы или другие морские животные.

"Это разрывает сердце. Он коснулся сердец тысяч людей только здесь, в Норвегии", - сказал Стренд.

Он работает над тем, чтобы отправить Хвалдимира в заведение, где туша могла бы храниться достаточно долго, чтобы попытаться установить причину смерти.

По некоторым оценкам, кит был около 14 футов в длину и весил около 2700 фунтов.

Предыстория

Хвалдимира, чье имя является сочетанием hval, норвежского слова, означающего "кит", и имени Владимир, заметили на севере Норвегии в 2019 году.

Белухи, как правило, передвигаются группами и обычно населяют отдаленные районы Арктики. Дополнительную интригу вокруг Хвалдимира добавляло то, что на нем была упряжь, которую идентифицировали как "технику" из Санкт-Петербурга. Также на нем обнаружился крепеж для камеры.

Некоторые задавались вопросом, был ли кит в российской разведывательной миссии. Россия никогда не претендовала на право собственности на кита.

Издание отмечает, что Хвалдимир если и был шпионом, то исключительно дружелюбным.

Кит имел признаки приручения, и ему было удобно среди людей. Он остался в более активных водах, чем это типично для белух, что вызвало беспокойство ученых, активистов и экспертов.

"Он полностью привык к человеческой культуре", - сказал Стренд, добавив, что, похоже, Хвалдимир "провел в плену большую часть своей жизни".

"Я не уверен, что произошло, но мы узнаем", - сказал Стренд.