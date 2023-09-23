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В Норвегии задержали экс-вагнеровца Медведева, пытавшегося бежать обратно в Россию

Фото: в Норвегии задержали экс-вагнеровца Медведева, пытался бежать обратно в Россию (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Норвегии правоохранители задержали бывшего командира ЧВК "Вагнера" Андрея Медведева. Он пытался сбежать обратно в Россию, поскольку испугался экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer.

Медведева задержали в пятницу вечером в деревне Гренсе Якобсельв на границе с Российской Федерацией, когда он пытался в темноте пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.  

Полиция региона подтвердила изданию информацию о задержании мужчины около 20 лет. Ему же предъявили обвинение в нарушении пограничных правил. Впрочем, ни имени, ни национальности не назвали. 

Отмечается, что попытка пересечения границы состоялась через несколько часов после того, как бывший командир "Вагнера" встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. Медведев заявил о своем намерении найти кого-то, кто смог бы помочь ему пересечь границу. Он пояснил, что вскоре его якобы экстрадируют в Украину, в связи с чем возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

После разговора Медведеву вероятно удалось добраться до Гренсе Якобсельва, что в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет мелкая река. 

В то же время отмечается, что до сих пор неизвестно как именно экс-наемник смог добраться до вышеупомянутой местности, поскольку общественный транспорт к пограничной реке не ходит.

Кто такой Медведев

В январе текущего года власти Норвегии заявили о том, что Медведев попросил убежища в стране после нелегального пересечения границы королевства. Дело было передано норвежской иммиграционной полиции, а мужчину перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Позже Медведев был арестован после того, как он устроил пьяный дебош у бара в Осло. В частности, уже в апреле выяснилось о его задержании в Швеции.

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