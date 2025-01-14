В Норвегии расширили перечень безопасных областей в Украине

Отмечается, что директорат признал еще несколько областей Украины безопасными. С 13 января Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.

В случае, если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку будут рассматривать индивидуально. Стоит заметить, что критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии гораздо строже, чем для коллективной защиты.

В частности, во внимание будет приниматься может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. А также тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

Помощь Украине от Норвегии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное оборудование.