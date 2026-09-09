В Норвегии раскрыли подробности инцидента с самолетом Зеленского

Самолет президента Украины Владимира Зеленского чуть не получил удар беспилотника во время вылета из Молдовы в Норвегию. Из-за угрозы из воздуха вылет украинского лидера пришлось задержать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере изданию NRK.
Как рассказал норвежский премьер-министр, самолет главы украинского государства оказался под угрозой прямо во время поднятия в воздух.
"Его самолет чуть не сбил дрон во время взлета из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается каждый день", - заявил Йонас Гар Стере.
В канцелярии премьер-министра Норвегии уточнили, что в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали опасность из-за присутствия вражеского беспилотника, что привело к задержке рейса.
В то же время, в Министерстве обороны Молдовы подтвердили факт нарушения воздушного пространства страны именно во время вылета Зеленского.
Из-за угрозы также пришлось временно перекрыть пограничный переход Старокозаче.
О драматических обстоятельствах вылета упомянул и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.
По его словам, украинский президент лично поделился подробностями сложного пути во время встречи в Осло.
Несмотря на риски безопасности, Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия в похоронах короля Гаральда V, а также для проведения серии переговоров с норвежским правительством.
Ключевой темой обсуждений стало усиление украинского неба.
В частности, стороны сосредоточились на разработке совместного проекта противовоздушной обороны Freya, который должен стать более дешевой и более эффективной альтернативой системам Patriot.
По словам Стере, норвежская оборонная промышленность уже работает над решениями, позволяющими Украине самостоятельно строить системы ПВО и закрыть "дыры в крыше".
Напомним, Осло остается одним из ключевых партнеров Киева и называет поддержку Украины инвестицией в безопасность всей Европы.
В частности, правительство Норвегии объявило о новом масштабном пакете поддержки Украины на 2027 год, который по объему будет сопоставим с помощью этого года.