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В Норвегию стало резко прибывать больше беженцев из Украины

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В последнее время Норвегия зафиксировала увеличение беженцев, прибывающих из Украины. Средний показатель превысил рекорд апреля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI).

"В последние дни у нас наблюдается более высокий уровень прибытий из Украины, чем раньше, в среднем более 150 человек в день", - говорится в сообщении.

Директор UDI Фроде Форфанг сообщил, что в связи с этой ситуацией Норвегия приняла ряд дополнительных мер. 

"Время покажет, является ли это преходящей тенденцией, или она останется стабильной на таком высоком уровне", - сказал Форфанг.

Сколько беженцев приняла Норвегия

В общем, включая других просителей убежища, средний показатель за прошедшую неделю составляет 174 зарегистрированных прибытия в день. 

Это самый высокий средний показатель с 23 апреля 2022 года. Прежде всего это касается украинцев, но наблюдается также небольшой рост и среди других просителей убежища.

Обновленные данные от 31 августа показывают, что сейчас в Норвегию прибыли 56 707 украинских беженцев, из которых более 20 000 в этом году. Кроме того, в последние дни прибыло и некоторое количество украинцев, которые еще не успели зарегистрироваться.

Помощь от Норвегии

Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Он начнет действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Ранее сообщалось, что Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн. евро в меры помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.

Норвегия также отправит в Украину ракеты для ЗРК IRIS-T и оборудование для разминирования. Также страна выделит 1,5 млрд норвежских крон (около 140 млн долларов) на обеспечение поставок газа и электроэнергии.

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