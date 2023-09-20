Норвегия закроет последнюю лазейку для выезда жителей России на автомобилях
Норвегия запретит ввоз автомобилей на российских номерах. Она станет последней приграничной страной Европы, куда жители России раньше могли проникнуть на своих авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы рассматриваем, как это сделать, и быстро примем с эффективные меры", - заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.
Ранее Еврокомиссия издала новое руководство по правилам санкций против России. Это привело к тому, что ряд стран ужесточали правила пересечения границы российскими автомобилями, запретив их ввоз.
Эстония, Литва и Латвия объявили 13 сентября, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами. Затем аналогичные решения приняли Финляндия и Польша.
Норвегия не является членом ЕС, но поддерживает все санкционные меры Брюсселя против России. Протяженность границы Норвегии с Россией - около 200 км. Норвегия пока разрешала временное использование автомобилей с российскими номерами.