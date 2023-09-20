ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия закроет последнюю лазейку для выезда жителей России на автомобилях

Норвегия, Среда 20 сентября 2023 11:47
UA EN RU
Норвегия закроет последнюю лазейку для выезда жителей России на автомобилях Фото: жителям России закроют последнюю лазейку в Европу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия запретит ввоз автомобилей на российских номерах. Она станет последней приграничной страной Европы, куда жители России раньше могли проникнуть на своих авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы рассматриваем, как это сделать, и быстро примем с эффективные меры", - заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.

Ранее Еврокомиссия издала новое руководство по правилам санкций против России. Это привело к тому, что ряд стран ужесточали правила пересечения границы российскими автомобилями, запретив их ввоз.

Эстония, Литва и Латвия объявили 13 сентября, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами. Затем аналогичные решения приняли Финляндия и Польша.

Норвегия не является членом ЕС, но поддерживает все санкционные меры Брюсселя против России. Протяженность границы Норвегии с Россией - около 200 км. Норвегия пока разрешала временное использование автомобилей с российскими номерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия
NEWS
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны