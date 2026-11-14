Норвегия запретила въезд российским спортсменам, - Сибига

Решение норвежских властей стало прямым ответом на ослабление ограничений международными спортивными федерациями.

По словам министра, попытки вернуть представителей РФ в международные соревнования нельзя отделять от реальности войны, поскольку российский элитный спорт остается тесно связанным с государственными структурами Кремля.

"Предоставление спортсменам нейтрального статуса не отменяет автоматически эти связи", - подчеркнул Сибига.

Благодаря тому, что Финляндия, Канада, а теперь и Норвегия принимают конкретные меры, международное сопротивление возвращению России в спорт продолжает расти.

В министерстве отмечают, что решения спортивных федераций не могут отменять ответственность правительств учитывать более широкие последствия российской агрессии.

"Я благодарю Норвегию и наших норвежских партнеров за это важное решение и их принципиальную солидарность с Украиной", - добавил глава МИД.