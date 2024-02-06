Норвегия отказала бывшему "вагнеровцу" в предоставлении убежища

Бывшему наемнику из ЧВК "Вагнера" Андрею Медведеву в Норвегии отказали в предоставлении убежища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagbladet.
Спустя чуть больше года после того, как Андрей Медведев незаконно пересек норвежско-российскую границу в Финнмарке, Управление иммиграции отклонило его заявление о предоставлении убежища в Норвегии.
Об этом журналистам рассказал его адвокат Брюнюльф Риснес.
Однако ему было разрешено временное проживание в Норвегии из-за угрозы безопасности, связанной с его отправкой обратно в Россию.
Его можно продлевать на постоянной основе, но он не дает права на дальнейший постоянный вид на жительство или гражданство и имеет некоторые другие ограничения.
В Норвегии статус беженца предоставляется тем, кого определяют как беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, а также тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другое наказание после возвращения на родину.
Однако есть некоторые исключения, в частности для людей, виновных в военных преступлениях или других серьезных преступлениях. Ранее Медведев заявлял, что был членом ЧВК "Вагнера" и что вместе с другими наемниками он несколько месяцев воевал на стороне России в войне против Украины.
В Норвегии его несколько раз допрашивала организация Kripos, которая несет национальную ответственность за расследование военных преступлений.
Адвокат заявил, что если бы Медведев был солдатом российской армии, он мог бы получить убежище в Норвегии, хотя он участвовал в боевых действиях в Украине.
"Но поскольку группа "Вагнера" формально не входила в состав российских сил, норвежские власти считают, что он не должен иметь защиты как беженец", - сказал он.
Также адвокат сообщил, что планирует обжаловать отказ в предоставлении убежища бывшему наемнику.
Год назад стало известно, что из России скрылся бывший командир штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев. Он прибыл в Норвегию и готов был дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.
Позже полиция освободила из-под стражи бывшего командира частной военной компании "Вагнера" Андрея Медведева.
Через месяц бывший командир российской группы наемников "Вагнер" Андрей Медведев был арестован после того, как он устроил пьяный дебош у бара в Осло.
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