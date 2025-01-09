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Норвегия выделила Украине на 2025 год исторический размер помощи на 2025 год

Норвегия, Четверг 09 января 2025 21:03
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Норвегия выделила Украине на 2025 год исторический размер помощи на 2025 год Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории. Речь идет о сумме для Украины, которая достигнет более 2 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.

"В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории - более 2 миллиардов евро - именно для Украины. Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень", - пояснил Умеров.

Он рассказал, что отдельное внимание они с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом уделили вопросу усиления систем ПВО.

"Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества - "норвежскую модель", которая дополнит уже успешную "датскую модель" и усилит нашу обороноспособность", - подчеркнул министр.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что Норвегия выделит средства на военную помощь Украине.

Финансирование состоится через Международный фонд для Украины под руководством Министерства обороны Великобритании.

Мы также писали, что Норвегия является одним из основных союзников Украины. В частности, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 3,2 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году.

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