Норвегия выделила еще более 100 млн долларов на ПВО для Украины
Норвегия выделила для Украины новый пакет финансовой помощи. Средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
О выделении новой помощи на встрече в формате "Рамштайн" объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты как военной, так и гражданской инфраструктуры.
"В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долларов) на мероприятия противовоздушной обороны для Украины", - отметил министр.
Средства будут направлены на закупку средств ПВО в США в рамках программы JUMPSTART.
Помощь Украине от Норвегии
Стоит отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения России помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.
На вчерашнем "Рамштайне" министр обороны Норвегии объявил, что страна присоединяется к коалиции дронов, созданной для помощи Украине.
Добавим, что Норвегия также присоединилась к авиационной коалиции, которая обеспечивает передачу Украине истребителей F-16.
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