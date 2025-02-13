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Норвегия выделила еще более 100 млн долларов на ПВО для Украины

Осло, Четверг 13 февраля 2025 09:33
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Норвегия выделила еще более 100 млн долларов на ПВО для Украины Фото: Норвегия выделила 100 млн долларов на ПВО для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия выделила для Украины новый пакет финансовой помощи. Средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

О выделении новой помощи на встрече в формате "Рамштайн" объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты как военной, так и гражданской инфраструктуры.

"В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долларов) на мероприятия противовоздушной обороны для Украины", - отметил министр.

Средства будут направлены на закупку средств ПВО в США в рамках программы JUMPSTART.

Помощь Украине от Норвегии

Стоит отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения России помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.

На вчерашнем "Рамштайне" министр обороны Норвегии объявил, что страна присоединяется к коалиции дронов, созданной для помощи Украине.

Добавим, что Норвегия также присоединилась к авиационной коалиции, которая обеспечивает передачу Украине истребителей F-16.

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Норвегия Военная помощь ПВО
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