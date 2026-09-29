Норвегия выделила миллионы на поиск и возвращение украинских детей, похищенных Россией

Новую помощь Норвегия направляет через ЮНИСЕФ и Международный комитет Красного Креста (МККК). Средства должны поддержать поиск пропавших без вести, усилия по возвращению украинцев домой, а также их дальнейшую реабилитацию и реинтеграцию.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна стремится привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с российской агрессией против Украины.

По его словам, многие украинские дети до сих пор находятся в России после незаконной депортации или принудительного перемещения.

Сколько денег выделила Норвегия

15 миллионов норвежских крон, или около 1,6 миллионов долларов, Норвегия направит ЮНИСЕФ.

Эти средства используют для поддержки реинтеграции уже вернувшихся в Украину детей, а также для поиска тех, кто считается пропавшим без вести.

Еще 10 миллионов норвежских крон получит Центральное бюро розыска (CTA) Международного комитета Красного Креста.

Эта структура занимается вопросами, связанными с розыском людей, пропавших в результате войны, и способствует установлению их судьбы.

Таким образом, общий объем новой помощи по этим двум направлениям составляет 25 миллионов норвежских крон.