Норвегия выделила миллионы на поиск и возвращение украинских детей, похищенных Россией

Норвегия ужесточает гуманитарную поддержку Украины. Страна выделила средства на программы, связанные с поиском украинских детей, Россия незаконно депортирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новую помощь Норвегия направляет через ЮНИСЕФ и Международный комитет Красного Креста (МККК). Средства должны поддержать поиск пропавших без вести, усилия по возвращению украинцев домой, а также их дальнейшую реабилитацию и реинтеграцию.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна стремится привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с российской агрессией против Украины.
По его словам, многие украинские дети до сих пор находятся в России после незаконной депортации или принудительного перемещения.
15 миллионов норвежских крон, или около 1,6 миллионов долларов, Норвегия направит ЮНИСЕФ.
Эти средства используют для поддержки реинтеграции уже вернувшихся в Украину детей, а также для поиска тех, кто считается пропавшим без вести.
Еще 10 миллионов норвежских крон получит Центральное бюро розыска (CTA) Международного комитета Красного Креста.
Эта структура занимается вопросами, связанными с розыском людей, пропавших в результате войны, и способствует установлению их судьбы.
Таким образом, общий объем новой помощи по этим двум направлениям составляет 25 миллионов норвежских крон.
Напомним, ЕС вводил санкции против российских чиновников, организаций и других лиц, причастных к незаконной депортации украинских детей.
Ограничения касаются тех, кто способствует их перемещению в Россию и временно оккупированные территории Украины, а также принудительной ассимиляции и милитаризованному воспитанию.