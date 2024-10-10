Норвегия выделила 88 млн долларов на расширение производства оружия для Украины

"Мы увеличим поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины, поддержим планы компании Nammo по созданию новой производственной линии для ракетных двигателей, укрепим норвежскую цепочку производства взрывчатых веществ и изучим возможности создания нового завода для производства военных взрывчатых веществ в Норвегии", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Для малых и средних компаний, разрабатывающих технологии для Украины

Правительство увеличит поддержку норвежских малых и средних предприятий на 342 миллиона крон (около 31 млн долларов). Программа, которая теперь расширяется, управляется Норвежским оборонным исследовательским институтом (FFI).

Компании могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских вооруженных сил.

Поддержка новой линии ракетных двигателей компании Nammo

Правительство также решило софинансировать четвертую производственную линию для ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе. Эти двигатели используются в большинстве систем ПВО, производимых в Германии и США.

Nammo уже имеет две линии, а третья строится при поддержке правительства и ЕС. Целью нового финансирования является привлечение капитала для строительства четвертой линии.

Финансирование производства гексамина для взрывчатых веществ

Правительство предложило софинансировать производство гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ. Норвегия - одна из немногих западных стран, производящих такие взрывчатые вещества, которые востребованы Украиной для обороны от России.

Изучение возможности создания нового завода по производству взрывчатых веществ

Вместе с компанией Chemring Nobel правительство инициировало исследование для оценки возможности создания нового завода по производству военных взрывчатых веществ в Норвегии.